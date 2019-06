The Outer Worlds esce il 25 ottobre, al lancio nel Game Pass

In occasione della conferenza Xbox E3 2019, Obsidian Entertainment ha annunciato con un trailer che The Outer Worlds debutterà su Xbox One, PS4 e PC il 25 ottobre. Il gioco sarà incluso dal lancio nel catalogo Game Pass.

L'annuncio è arrivato con nuovo gameplay trailer che mostra sequenze di gioco inedite tratte da The Outer Worlds, il nuovo GDR di Obsidian Entertainment pronto a debuttare su Xbox One, PlayStation 4 e PC il prossimo 25 ottobre.

Come confermato da Microsoft, inoltre, il titolo verrà incluso nel catalogo Game Pass a partire dal lancio, permettendo a tutti gli abbonati al servizio di scaricare il gioco gratuitamente dal day one. Ricordiamo inoltre che il servizio Game Pass è in arrivo su PC. Cosa ne pensate?