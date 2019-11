The Outer Worlds: un fan lo conclude in modalità Supernova senza ricorrere alla violenza

La grande libertà concessa agli esploratori di Alcione ha già spinto molti utenti di The Outer Worlds a cimentarsi in speedrun facendosi largo tra i nemici a suon di pallottole e fasci al plasma. C'è chi, però, ha deciso di tentare una strada diversa per adottare un approccio decisamente più "pacifista".

Dalle pagine dei canali YouTube e Twitch di The Weirdist, il creatore di contenuti Kyle Hinckley ha mostrato agli appassionati dell'ultimo gioco di ruolo sci-fi di Obsidian come completare The Outer Worlds al livello di difficoltà più elevato, ossia quello Supernova, senza ricorrere alla violenza.

Come spiegato dallo stesso youtuber ai giornalisti di Polygon, l'approccio adottato ha reso più difficoltosa la progressione dei livelli di esperienza del proprio alter-ego necessari per acquisire le abilità da utilizzare per completare le missioni senza abbattere i nemici.

Nel tempo impiegato tra i mondi alieni di Alcione, The Weirdist ha affinato le tecniche stealth, comunicative, di scassinamento e di hacking del personaggio interpretato e sfruttato ogni singola occasione offertagli dalle linee di dialogo con i PNG per risolvere i problemi e superare le missioni senza abbandonarsi alla cieca violenza. L'autore di questa sfida si è inoltre premurato di bloccare la reazione dei propri compagni di squadra nella risposta automatica agli attacchi degli avversari.

Nel complimentarci con il creatore di contenuti per l'impresa compiuta, ma anche per la pazienza dimostrata e per la nobile causa perseguita, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di The Outer Worlds e al commento di Take-Two sul successo commerciale della commedia spaziale di Obsidian e il suo futuro approdo su Nintendo Switch.