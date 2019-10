The Outer Worlds: il gameplay del nuovo gioco Obsidian in un nostro video di due ore!

Dopo avervi offerto la nostra recensione di The Outer Worlds, la redazione di Everyeye.it si è divertita a esplorare i pianeti alieni di Alcione per realizzare un video gameplay di due ore che abbiamo trasmesso sulle pagine del nostro canale Twitch per festeggiare l'imminente uscita del GDR spaziale di Obsidian.

La nuova fatica ruolistica degli autori di Fallout New Vegas ambisce a ritagliarsi un ampio spazio nella ludoteca degli appassionati del genere, soprattutto per via dell'originale formula scelta da Obsidian per costruire un'impalcatura narrativa e di gameplay che dà al titolo l'aspetto di una brillante commedia spaziale.

Grazie a una componente free roaming mai fine a se stessa, a un cast di personaggi secondari a dir poco "eccentrico" e a una costruzione autoriale che spinge l'utente a plasmare il proprio alter-ego a immagine e somiglianza dei propri gusti ludici, l'ultimo GDR in soggettiva della sussidiaria degli Xbox Game Studios in modo che lo stesso universo di gioco "reagisca" per premiare o punire le azioni compiute.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al nostro video gameplay di due ore di The Outer Worlds, ma prima vi ricordiamo che l'avventura ruolistica di Obsidian è destinata ad approdare su PC, Xbox One e PlayStation 4 il prossimo 25 ottobre, con lancio successivo su Nintendo Switch in una finestra temporale che, però, deve essere ancora annunciata.