The Outer Worlds sembra un altro gioco nelle immagini della Spacer's Choice Edition

Il reveal di The Outer Worlds Spacer's Choice Edition s'accompagna a una ricca infornata di scatti ingame sulle importanti migliorie grafiche apportate da Obsidian per rilanciare la propria commedia spaziale su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Nel condividere queste immagini, Obsidian e Private Divisioni spiegano che "è lo stesso The Outer Worlds che adori, ma ancora meglio": eppure, basta dare una rapida occhiata ai nuovi screenshot per accorgersi delle modifiche apportate dalla sussidiaria degli Xbox Game Studios per dare al GDR sci-fi una veste grafica dai toni più vibranti e, al tempo stesso, cupi.

Gli scatti ci riportano sui pianeti alieni di Alcione per darci modo di apprezzare i numerosi cambiamenti compiuti da Obsidian per evolvere e attualizzare il comparto visivo di The Outer Worlds, un lavoro che interesserà anche il gameplay con aggiunte come l'aumento del level cap, delle animazioni inedite e fondali completamente riscritti. Ogni intervento, ovviamente, coinvolge sia l'avventura base che le espansioni Assassinio su Eridano e Pericolo su Gorgone, anch'esse integrate nel pacchetto contenutistico confezionato da Private Division.

Il lancio di The Outer Worlds Spacer's Choice Edition è atteso per il 7 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X/S. I giocatori che possiedono già The Outer Worlds e le due espansioni su PC, PlayStation e Xbox possono eseguire l'upgrade a prezzo ridotto alla versione Spacer's Choice a 9,99 euro. Se avete già letto la nostra recensione, vi consigliamo di recuperare il nostro speciale su The Outer World e le migliori missioni del GDR Obsidian.