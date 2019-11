The Outer Worlds: tra le ispirazioni del gioco ci sono il mondo reale e...i Simpsons

In una lunga intervista concessa al PlayStation Blog, Tim Cain e Leonard Boyarsky, game director di The Outer Worlds, hanno approfondito alcuni aspetti del gioco ponendo l'accento sulle ispirazioni che gli sviluppatori hanno tratto dal mondo reale.

La scelta di inquadrare la società di Alcione attorno al capitalismo onnicomprensivo non è stata casuale ma nasce come reazione alla volontà di Tim Cain di esplorare la follia intrinseca della società e il desiderio che ha l'essere umano di dare un "marchio" ad ogni cosa. Proprio partendo da queste riflessioni, gli sviluppatori hanno creato l'intero mondo di gioco. Andando oltre si scopre poi che l'azienda Soluzioni Spaziali, per esempio, è stata ispirata dalle pillole Trucker’s Choice comparse nella versione americana dei Simpsons. Per ogni tipo di società gli sviluppatori di Obsidian hanno poi pensato ad una concorrente con caratteristiche peculiari e facilmente riconoscibili. Anche per gli slogan presenti nel gioco, il riferimento al mondo reale è evidente, con soluzioni tanto banali quanto (paradossalmente) divertenti.

Insomma, benché il mondo di The Outer Worlds viva di esasperazioni, i problemi di cui tratta (con tanta ironia) sembrano avere radici nel mondo reale. Intanto, gli sviluppatori sono in procinto di pubblicare la prossima patch di gioco. Vi ricordiamo che potete leggere la recensione di The Outer Worlds sulle pagine di Everyeye.