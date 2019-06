The Outer Worlds: mondo di gioco e meccaniche di gameplay nella demo E3 2019

Dopo essersi mostrato in un trailer alla conferenza di Microsoft, The Outer Worlds si è presentato anche all'E3 Coliseum. Leonard Boyarsky e Brian Hines di Obsidian Entertainment sono infatti intervenuti per mostrare una demo di ben 22 minuti e fare il punto della situazione sui progressi compiuti nello sviluppo.

I due, sostanzialmente, hanno giocato un'intera missione, ponendo molta attenzione sulla costruzione del mondo di gioco e su diversi aspetti del gameplay. Hanno spiegato, ad esempio, che le abilità ottenute durante l'avventura permetteranno di accedere ad opzioni di dialogo aggiuntive, per poi concentrarsi sul Sistema Tattico di Dilatazione Temporale, che consente di rallentare il tempo finché c'è sufficiente energia residua nell'indicatore apposito. Mentre è attivo, il sistema permette inoltre di vedere le informazioni dei nemici e infliggere più danni. La possibilità di utilizzarlo, tra l'altro, viene anche spiegata dal punto di vista narrativo: il protagonista è affetto dalla Malattia d'Ibernazione, che gli fornisce una maggiore consapevolezza del tempo che scorre.

Durante il playthrough è stata posta enfasi sulle abilità di Leadership, che rendono i compagni di viaggio più forti. Tale ramo sembra essere particolarmente indicato per i giocatori che non amano particolarmente le meccaniche da FPS. Potete visionare l'intero gameplay, seguito da una chiacchierata con i due sviluppatori, nel video in cima a questa notizia. Il titolo, ricordiamo, verrà lanciato il prossimo 25 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Se ne volete sapere di più, vi invitiamo a leggere l'anteprima di The Outer Worlds a cura di Tommaso "Todd" Montagnoli, che ha avuto modo di vederlo in azione all'E3 2019.