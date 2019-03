The Outer Worlds si mostrerà in un nuovo Video Gameplay in occasione del PAX East

Piuttosto a sorpresa, in occasione dei The Game Awards 2018, Obsidian ha svelato una nuova IP, pubblicando in anteprima mondiale il Trailer di Annuncio di The Outer Worlds.

Nel corso dei mesi successivi all'evento, la Software House ha condivisi ulteriori informazioni relative al progetto, rilasciando interessanti dichiarazioni in merito al tipo di narrazione, la libertà di scelta o le Armi di The Outer Worlds. A quanto pare, tuttavia, presto potremo vedere in azione il Titolo in un vero e proprio gameplay. Ad annunciarlo è lo stesso Team di Sviluppo, tramite l'account Twitter ufficiale del Gioco.

Come potete infatti facilmente verificare nel cinguettio che trovate in calce a questa news, Obsidian ha confermato la propria presenza al PAX East di Boston. All'evento saranno presenti i Co-Director di The Outer Worlds, Tim Cain e Leonard Boyarsky, la Narrative Designer, Megan Starks, e il Lead Designer Charles Staples. Durante l'evento, gli sviluppatori discuteranno delle proprie carriere e mostreranno nuovo gameplay. L'appuntamento è fissato per il prossimo sabato 30 marzo, alle ore 2 PM locali, equivalenti alle ore 19:00 del fuso orario italiano.



Vi ricordiamo che la versione PC di The Outer Worlds sarà pubblicato su Epic Store e Windows Store. Il nuovo Gioco di Obsidian è inoltre atteso su Playstation 4 ed Xbox One.