The Outer Worlds: Murder on Eridanos è il secondo DLC; supporto a Xbox Series X confermato

Nel corso del recente Xbox Games Showcase, Obsidian Entertainment ha annunciato ben due DLC per The Outer Worlds, acquistabili sia singolarmente che nell'ambito di un Pass Espansioni. Il primo dei due, Pericolo su Gorgone, uscirà il 9 settembre 2020 su PC, Xbox One e PlayStation 4 (la versione Switch non è ancora stata ufficializzata).

Quest'oggi, Mikey Dowling (Director of Communications di Obsidian Entertainment) è intervenuto su Xbox Wire per svelare nuove informazioni. Tanto per cominciare, ha fatto sapere che il titolo del secondo DLC - atteso nel corso del 2021 è Murder on Eridanos (Assassinio su Eridanos). I due contenuti scaricabili potranno essere acquistati singolarmente al prezzo di 14,99 euro l'uno, oppure assieme nel Pass Espansioni sborsando 24,99 euro. Entrambi introdurranno set d'armatura, armi spaziali e perk inediti, oltre ovviamente a nuove linee narrative.

Dowling ha inoltre confermato che The Outer Worlds, così come le due espansioni Peril on Gorgon e Murder on Eridanos, saranno ottimizzati su Xbox Series X. Il direttore delle comunicazioni, in ogni caso, non ha fornito riferimenti temporali, quindi non sappiamo se il gioco sarà ottimizzato fin dal lancio della console, atteso durante le festività di fine 2020.