The Outer Worlds è nato come un incrocio tra Fallout e Firefly, rivela Tim Cain

Forte delle sue 5 milioni di copie vendute, The Outer Worlds si è rivelato un grande successo per Obsidian Entertainment, tanto che lo studio specializzato in giochi di ruolo si è immediatamente lanciato nello sviluppo di un sequel.

In una nuova serie di video, Tim Cain, noto per essere uno dei creatori di Fallout, ha svelato alcuni interessanti dettagli sulla genesi di The Outer Worlds. Come rivela Cain, l'obiettivo di The Outer Worlds era quello di creare qualcosa che potesse attrarre giocatori più casual rispetto alla media di Obsidian, pur mantenendo alcune delle caratteristiche che i fan della software house si aspetterebbero. Ciò ha portato a dar vita al concept di The Outer Worlds, descritto internamente come "Fallout incontra Firefly", un'idea che ha ottenuto il benestare dei dirigenti dello studio e che ne hanno approvato la realizzazione.

Dal punto di vista ludico sono abbastanza evidenti le caratteristiche da GDR condivise da The Outer Worlds e Fallout. Per quanto riguarda invece la serie televisiva di Firefly, è facile rendersi conto che il mix di umorismo, drama e avventura dello "space western" abbia influenzato fortemente l'opera di Obsidian.

Obsidian non ha mostrato The Outer Worlds 2 all'Xbox Showcase di quest'anno, ma ha mostrato il primo gameplay trailer di Avowed.