The Outer Worlds per Nintendo Switch: il gioco arriverà nel 2020

La nuova produzione videoludica nata negli studi di Obsidian Entartainment è pronta a coinvolgere i giocatori in una nuova avventura, che li porterà ad attraversare il Sistema Spaziale i Alcione.

The Outer Worlds è infatti disponibile a partire da oggi, venerdì 25 ottobre, su PlayStation 4, Xbox One e PC. All'appello delle piattaforme supportate dal titolo manca tuttavia ancora la console della Casa di Kyoto. Nel corso dell'estate, Obsidian aveva infatti confermato l'arrivo di The Outer Worlds su Nintendo Switch. In occasione dell'annuncio, accompagnato da apposito trailer dedicato, non era stata indicata una precisa data di lancio. Ora, giungono in merito nuove informazioni. Private Division, publisher di The Outer Worlds, ha infatti celebrato la pubblicazione del nuovo RPG con un comunicato stampa, pubblicato sul proprio sito ufficiale. Da quest'ultimo, si apprende che la versione Nintendo Switch di The Outer Worlds arriverà sul mercato nel corso del 2020. Purtroppo, non sono stati offerti dettagli ulteriori in merito ad una più precisa finestra di lancio.



In attesa di ulteriori informazioni su quella che sarà la data di approdo del gioco sulla console della Cassa di Kyoto, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una ricca recensione di The Outer Worlds, a cura del nostro Giuseppe Arace.