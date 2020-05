The Outer Worlds su Nintendo Switch: nuove immagini del porting, preordini aperti

Trascorso ormai diverso tempo dall'annuncio del posticipo, la versione per Nintendo Switch di The Outer Worlds si appresta a farsi strada sulla console della Casa di Kyoto.

Con l'avvicinarsi della data di pubblicazione, nuovi dettagli emergono sul porting dell'apprezzato, sia da pubblico sia da critica, RPG firmato da Obsidian Entertainment. Sul fronte del puro aspetto estetico, Virtuos Games e Private Division hanno scelto di pubblicare nuovi screenshot dedicati, che consentono di dare un primo sguardo alle caratteristiche della versione Nintendo Switch. Come di consueto, potete visionare le immagini direttamente in calce a questa news.

Contestualmente, sviluppatori e publisher del nuovo porting di The Outer Worlds hanno aperto i preordini del gioco, confermando il prezzo di listino di 59,99 dollari. Dalla pagina dedicata al titolo presente sul sito ufficiale di Nintendo Italia apprendiamo inoltre che quest'ultimo corrisponderà in Europa a 59,99 euro. Già disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, potete apprendere ulteriori informazioni sull'RPG nella recensione di The Outer Worlds redatta dal nostro Giuseppe Arace in occasione del primo esordio del gioco, debuttato sul mercato videolduico nel corso dell'ottobre 2019.

In chiusura, vi rammentiamo che la data di uscita definitiva di The Outer Worlds su Nintendo Switch resta attualmente fissata per il prossimo venerdì 5 giugno.