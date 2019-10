The Outer Worlds per Nintendo Switch: Obsidian si dice 'molto, molto sorpresa' dal porting

Attraverso le pagine di US Gamer, Leonard Boyarsky di Obsidian Entertainment ha condiviso tutto il suo entusiasmo per la versione Nintendo Switch di The Outer Worlds attualmente in sviluppo presso Virtuos.

Il co-direttore (assieme a Tim Cain) della brillante commedia spaziale di Obsidian ha infatti esordito dichiarando che "inizialmente non eravamo molto sicuri del fatto che di potesse realizzare una cosa simile, ma poi sono cominciati a uscire tutti quei porting su Nintendo Switch e così abbiamo pensato 'Wow, è fantastico!'. Quando poi abbiamo osservato la demo propostaci dal team esterno a cui abbiamo affidato il porting di The Outer Worlds ne siamo rimasti davvero molto, molto sorpresi".

In una precedente occasione, d'altronde, i vertici della software house di Singapore hanno promesso che i ragazzi di Virtuos sfrutteranno al massimo l'hardware di Switch per realizzare un porting di The Outer Worlds degno delle versioni originarie disponibili da poco su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nel portafoglio digitale di Virtuos troviamo già diversi porting per Nintendo Switch, come L.A Noire, Final Fantasy 12 The Zodiac Age e Dark Souls Remastered.

Per avere un riscontro definitivo alle parole di Boyarsky e dei dirigenti di Virtuos, però, bisognerà attendere l'effettiva commercializzazione di The Outer Worlds su Nintendo Switch, attualmente prevista in un periodo non meglio precisato del 2020.