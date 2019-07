The Outer Worlds su Nintendo Switch: ecco il video di annuncio di Obsidian

Gli sviluppatori di Obsidian Entertainment guadagnano a sorpresa le pagine dei canali social di Nintendo per annunciare ufficialmente la trasposizione per Nintendo Switch di The Outer Worlds, l'ambizioso action ruolistico atteso in uscita a fine ottobre su PC, PS4 e Xbox One.

Il filmato di presentazione di The Outer Worlds su Switch è accompagnato dal commento di Matthew Singh, Senior Producer di Obsidian, e da una rapida panoramica sugli elementi grafici, artistici e ludici che caratterizzerano la nuova fatica GDR degli autori, tra gli altri, di Fallout New Vegas.

Le scene di gioco immortalate nel video sembrerebbero provenire da una delle versioni già annunciate del titolo, senza cioè mostrare degli spezzoni di gameplay tratti dalla riedizione per Nintendo Switch che sarà affidata agli sviluppatori di Virtuos sotto l'attenta supervisione di Obsidian.

La versione Switch di The Outer Worlds dovrebbe essere contenutisticamente identica a quella delle edizioni PC, PlayStation 4 e Xbox One previste al lancio per il 25 ottobre, seppur con le ovvie limitazioni in termini grafici che interessano i porting sulla console ibrida di Nintendo dei giochi più esigenti in termini di risorse computazionali. La data di uscita di The Outer Worlds su Switch sarà comunicata da Obsidian e Nintendo in un secondo momento, anche se tutto lascia supporre che possa avvenire tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020.