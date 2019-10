The Outer Worlds non è un gioco Play Anywhere, niente Cross Save tra Xbox e PC

The Outer Worlds è disponibile da oggi su PC, PS4 e Xbox One, nonostante sia stato aggiunto al catalogo Game Pass al day one, il gioco Obsidian non supporta le funzionalità Play Anywhere e di conseguenza nemmeno il Cross-Save tra Xbox One e Windows 10.

Il motivo sembra essere legato al fatto che The Outer Worlds non è un gioco pubblicato da Microsoft, nonostante il team Obsidian sia ora di proprietà della casa di Redmond, in questo caso il publisher è Private Division, etichetta di Take-Two Interactive dedicata alla pubblicazione di prodotti indipendenti a medio ed alto budget, come The Outer Worlds.

Non è chiaro se il Cross Save tra Xbox One e PC verrà aggiunto in futuro tramite patch, al momento non ci sono state comunicazioni a riguardo, certamente si tratta di un "caso atipico" per quanto riguarda le nuove produzioni su Xbox Game Pass.

The Outer Worlds è disponibile anche su PlayStation 4 mentre l'edizione Switch è attualmente in fase di sviluppo con lancio previsto nel 2020. L'accoglienza da parte della stampa internazionale è stata positiva e il lavoro di Obsidian è stato premiato con voti e recensioni che fanno trasparire l'ottima qualità del progetto, al netto di qualche sbavatura del gameplay.