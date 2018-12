The Outer Worlds non sarà grande quanto Fallout New Vegas

L'annuncio di The Outer Worlds è stato uno dei momenti migliori dei Game Awards 2018. Il nuovo progetto di Obsidian ha suscitato grande interesse fra i videogiocatori, che non vedono l'ora di apprendere ulteriori informazioni a riguardo.

Prima di lasciarsi trascinare dall'entusiasmo è tuttavia opportuno fare alcune precisazioni: Private Divison è un'etichetta di Take Two nata per occuparsi della pubblicazione di titoli a medio budget, non di grandi produzioni tripla A. La stessa Obsidian, parlando con la redazione di Kotaku, ha affermato che in anche se in The Outer Worlds sarà possibile esplorare due pianeti, non sarà gioco un open world: il mondo sarà suddiviso in vari compartimenti, ciascuno dei quali offrirà diverse aree da scoprire e tantissime attività da svolgere, tuttavia non dobbiamo aspettarci un titolo grande quanto Fallout New Vegas, che invece era di tutt'altra portata. Infine, la compagnia ha aggiunto: "Non stiamo parlando del numero esatto di aree disponibili, ma per farvi un'idea del nostro approccio pensate a ciò che abbiamo fatto con Star Wars: Knights of the Old Republic II, potenzialmente con più territorio da esplorare in ciascuna area". Che ne pensate di queste dichiarazioni?

The Outer Worlds sarà lanciato nel corso del prossimo anno su Playstation 4, Xbox One e PC.