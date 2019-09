The Outer Worlds: nuova video panoramica sul GDR alieno di Obsidian dall'Inside Xbox

A conferma delle parole pronunciate nei giorni scorsi da Major Nelson, i ragazzi di Obsidian Entertainment sono saliti virtualmente sul palco dell'Inside Xbox per riaprire una finestra sulla colorata e bizzarra dimensione aliena di The Outer Worlds.

Il simpatico video datoci in pasto dalla casa di sviluppo californiana, approdata di recente nella famiglia degli Xbox Game Studios in conseguenza dell'acquisizione di Microsoft, illustra con dovizia di particolari il peculiare sistema di combattimento elaborato dagli autori di Fallout New Vegas e la caratterizzazione dei personaggi secondari che incontreremo nel corso dell'avventura.



Sempre grazie a questo trailer, le fucine digitali di Obsidian compiono una veloce panoramica su tutti gli elementi grafici, stilistici, narrativi e contenutistici che andranno a puntellare la loro ispirata opera ruolistica, ivi compreso il modulo dei dialoghi a scelta multipla e il profondo sistema sparatutto che costituisce l'anima action del titolo.



Nel lasciare a voi ogni commento ulteriore a questo video, vi ricordiamo che la commercializzazione di The Outer Worlds è prevista per il 25 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4, con successivo approdo su Nintendo Switch in un periodo compreso tra la fine di quest'anno e i primi mesi del 2020. La doppia "edizione verdecrociata" destinata agli utenti in possesso di un abbonamento a Xbox Game Pass, inoltre, potrà essere scaricata e fruita "gratuitamente" tanto su PC Windows 10 quanto su Xbox One S e Xbox One X.