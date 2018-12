The Outer Worlds: nuove immagini e informazioni dagli sviluppatori

I vertici di Obsidian Entertainment ci proiettano nuovamente nella dimensione sci-fi di The Outer Worlds con delle immagini di gioco inedite accompagnate da una serie di dichiarazioni del produttore capo Matthew Singh.

Scambiando quattro chiacchiere con i redattori di MMORPG.com, Singh si è detto elettrizzato per la calorosa accoglienza ricevuta a Los Angeles con il video di annuncio di The Outer Worlds mostrato nel corso della cerimonia dei Game Awards 2018 e promette di offrirci un'esperienza ruolistica divertente e profonda, specie per chi ama questo genere di titoli.

"Penso che i fan di Obsidian apprezzeranno davvero questo gioco", ribadisce il produttore della nuova sussidiaria di Microsoft e aggiungendo che "è qualcosa che ci è stata richiesta a gran voce da molte persone. Abbiamo un pedigree di tutto rispetto qui, con Tim e Leonard al comando".

Il riferimento a Tim Cain e Leonard Boyarsky, i creatori dell'originale Fallout, dovrebbe essere la migliore garanzia di successo per il nuovo progetto di Obsidian. Nelle video anteprime offerte a margine della presentazione dei TGA 2018, Singh e compagni hanno confermato un'impostazione di gioco chiaramente ispirata a Fallout: New Vegas con la presenza di un sistema di progressione dei livelli di esperienza simile a quello degli S.P.E.C.I.A.L., di una modalità bullet-time analoga allo SPAV (ma più diretta e senza un meccanismo di puntamento assistito) e della possibilità di esplorare liberamente lo scenario per portare a compimento missioni secondarie e attività free roaming.



Viene inoltre confermata l'assenza di un qualsivoglia elemento legato alle microtransazioni. Appuntamento al 2019, quindi, per scoprire fino a che punto i ragazzi di Obsidian si spingeranno per tenere alto il buon nome dei GDR "all'occidentale" su PC, PlayStation 4 e Xbox One con l'ambizioso The Outer Worlds.