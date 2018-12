The Outer Worlds è il nuovo GDR Space Western di Obsidian!

Sul palco dei Game Awards 2018 è stato confermato che The Outer Worlds è il nuovo GDR in lavorazione presso gli studi di Obsidian Entertainment. Il titolo si presenta come un RPG in prima persona ad ambientazione Space Western: vediamo il primo trailer ufficiale.

Come potete vedere nel trailer di annuncio riportato in cima alla notizia, The Outer Worlds si presenta come un GDR in prima persona ambientato in un universo Space Western. A giudicare dai toni del filmato, ai personaggi del mondo di gioco non mancherà il senso dell'umorismo, e in generale una vena comica che sembra pervadere l'intera produzione.

The Outer Worlds è in sviluppo presso gli studi di Obsidian in collaborazione con Private Division, ed è atteso in uscita su PlayStation 4, Xbox One e PC. Al momento, tuttavia, si rimane ancora in attesa di una finestra di lancio. Vi lasciamo con il trailer proposto in apertura.