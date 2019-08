The Outer Worlds: nuovo video gameplay con commento degli sviluppatori

Se state morendo dalla voglia di tornare a vedere The Outer Worlds in movimento, allora sappiate che abbiamo per voi un lunghissimo filmato di gameplay nel quale è possibile vedere un'intera missione.

A rendere ancor più interessante l'ultima puntata di PlayStation Underground, rubrica del canale YouTube della console Sony, è la presenza della voce di Brian Heins, senior designer presso Obsidian. In compagnia dello sviluppatore è quindi possibile vedere quasi 30 minuti di gioco, durante i quali vengono mostrati diversi aspetti del gameplay come l'interazione con i personaggi non giocanti e i combattimenti. È anche possibile scoprire maggiori informazioni sui companion, i quali potranno seguirci e combattere al nostro fianco. Ogni companion dispone di due diverse abilità, le quali possono essere attivate con la sola pressione della croce digitale del controller.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 25 ottobre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Di recente è stata annunciata anche la versione Nintendo Switch di The Outer Worlds, la quale però arriverà sugli scaffali con un leggero ritardo rispetto alle altre.

Avete già visto la nostra anteprima in 4K di The Outer Worlds? Pare inoltre che Obsidian si sia scagliata contro il crunch time.