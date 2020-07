The Outer Worlds: Obsidian annuncia l'espansione Peril on Gorgon

Come anticipato dal teaser dell'espansione di The Outer Worlds, Obsidian e Private Division annunciano ufficialmente Peril of Gorgon, il primo DLC dell'avventura spaziale di Microsoft che sarà disponibile a settembre su PC e console.

Peril fo Gorgon promette di ampliare l'offerta ludica e contenutistica dell'action GDR degli autori di Fallout New Vegas grazie all'aggiunta di un'avventura dai toni noir che conduce gli esploratori del Sistema di Alcione sull'asteroide Gorgon per indagare sulla misteriosa origine di Adrena-Time.

L'espansione porterà in dote nuove armi e armature, ma anche bonus, malus per l'esperienza ruolistica e la possibilità di esplorare liberamente l'ambientazione. L'uscita di The Outer Worlds Peril on Gorgon è prevista per il 9 settembre 2020 su PC, Xbox One e, presumibilmente, PS4 e Nintendo Switch.

Sia su PC che su Xbox One, gli iscritti a Xbox Game Pass potranno acquistare questo DLC contenutistico con uno sconto extra del 10% sul prezzo di listino che sarà annunciato in un secondo momento. Nell'attesa di ricevere ulteriori informazioni su questo interessante pacchetto di espansione, vi lasciamo in compagnia del video di presentazione di Peril on Gorgon e, qualora ve la foste persa, alla nostra recensione di The Outer Worlds.