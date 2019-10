The Outer Worlds: Obsidian discute della longevità e del confronto con Fallout

In prossimità del lancio di The Outer Worlds, i vertici di Obsidian Entertainment discutono con i colleghi di GamesRadar di due importanti fattori, ossia quello della longevità e del confronto artistico, ludico, narrativo e contenutistico tra Fallout e il loro ultimo GDR sci-fi.

Stando a quanto illustrato da Leonard Boyarsky, infatti, gli sviluppatori della sussidiaria californiana di Xbox Game Studios "stanno facendo tutto il possibile per assicurarsi di offrire un'esperienza fantastica, divertente, profonda e raffinata. Questo è un videogioco di fantascienza che chiede all'utente di viaggiare nello spazio per esplorarer pianeti alieni e visitare tutti questi luoghi così esotici. Se avessimo realizzato una sola mappa di grandi dimensioni (come avvenuto con Fallout New Vegas, ndr), non avremmo di certo saputo offrire la medesima esperienza sci-fi che stavamo cercando di proporvi".

Quanto alla mole di contenuti riversati all'interno del titolo, e alla longevità teorica della campagna principale, Boyarsky spiega inoltre che "non volevamo schiacciare all'interno di questo progetto un sacco di contenuti come missioni casuali o cose simili, il nostro desiderio era quello di concentrarci su contenuti di qualità e divertenti, sia dal punto di vista narrativo che di gameplay. Certo, il rovescio della medaglia è che così facendo avremmo dovuto creare aree più piccole e ridotto la longevità, ma quando vi immergerete in questo universo sarete entusiasti di cosa abbiamo fatto e sentirete il bisogno di ripercorrere la storia per scoprire cosa succede imboccando strade diverse".

Il lancio dell'ultima avventura aliena di Obsidian è previsto per il 25 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4, con successivo approdo su Nintendo Switch. Sulle pagine di Everyeye.it trovate già la nostra recensione di The Outer Worlds a firma di Giuseppe Arace.