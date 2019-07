The Outer Worlds: Obsidian illustra il funzionamento dei finali multipli

Intervistati dalla redazione di VideoGamesChronicle, Tim Cain e Leonard Boyarsky di Obsidian Entertainment hanno discusso dell'anteprima E3 2019 di The Outer Worlds per focalizzarsi su uno degli aspetti più intriganti della storia del loro nuovo action GDR sci-fi ispirato a Fallout, ossia i finali multipli.

In base a quanto descritto da Boyarsky, le azioni che compiremo nella dimensione di The Outer Worlds produrranno effetti "drasticamente diversi" sul finale, o meglio, sui finali multipli: "Una volta giunti al termine della storia ci saranno due percorsi fondamentali che si apriranno in funzione della vostra scelta di schierarvi con Phineas o con The Board. Ci saranno una serie didiapositive che mostreranno i risultati ottenuti dalla vostra fazione e le conseguenze delle scelte che avrete fatto nel corso del gioco".

Il tenore ruolistico dell'ultima produzione di Obsidian sarà rappresentato dalla cura riposta nella creazione di queste diapositive digitali, come ribadisce Boyarsky affermando che "mostreranno le diverse persone che incontrerete, le aree esplorate, come verrete a capo di particolari attività e le ripercussioni che la storia avrà sullo stesso futuro della colonia. Quindi sì, ci saranno parecchi finali diversi. Non ho ancora aggiunto tutti i fattori che concorreranno a plasmare i finali, ma posso assicurarvi che ce ne saranno davvero un sacco".

A dispetto della relativa semplicità di un sistema che, sostanzialmente, si baserà sulla scelta di abbracciare o meno la causa delle due fazioni principali del gioco, il dirigente di Obsidian rassicura gli amanti dei GDR ricodandoci che "la questione non sarà solo quella di schierarci con Phineas o The Board, ma di compiere tantissime decisioni nel corso dell'avventura e di assistere agli effetti e alle ripercussioni che queste scelte avranno sulla colonia".

Il lancio di The Outer Worlds è previsto per il 25 ottobre di quest'anno su PC, PS4 e Xbox One. Durante l'E3 di Los Angeles abbiamo provato il titolo: qualora ve la foste persa, vi riproponiamo la nostra video anteprima di The Outer Worlds.