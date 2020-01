The Outer Worlds: Obsidian illustra un'importante caratteristica tagliata dal gioco finale

Il co-direttore di Obsidian Entertainment, Tim Cain, ha svelato un'importante funzionalità in sviluppo per The Outer Worlds che, però, non è stata integrata nel gioco finale.

Nel ripercorrere con i giornalisti di Gamasutra le tappe fondamentali del lungo percorso creativo compiuto per dare vita alla dimensione sci-fi di The Outer Worlds, Cain ha spiegato che il titolo prevedeva un sistema di Difetti più ampio, in grado di estendersi anche alle dinamiche di gameplay non incentrate sul sistema di combattimento.

L'autore di Obsidian racconta infatti di come "uno dei malus che volevamo introdurre nel gioco era quello che spingeva l'eroe a diventare Impulsivo. I giocatori che avrebbero accettato questo Difetto nel corso dell'avventura avrebbero dovuto sottostare a un piccolo timer per ciascuna opzione di dialogo: col passare del tempo ogni risposta potenziale sarebbe stata disabilitata, con una frequenza di cinque secondi".

A detta di Cain, però, tale opzione avrebbe impattato negativamente sulle tempistiche di sviluppo e sugli equilibri dell'intelligenza artificiale del gioco, senza considerare il disagio provocato in chi, magari, avrebbe voluto leggere con calma i testi per cogliere ogni sfumatura della narrazione di The Outer Worlds e del carattere dei suoi personaggi.

Stando sempre al co-direttore di Obsidian, gli sviluppatori stavano lavorando anche ad un malus che avrebbe reso l'eroe un Bugiardo Patologico, obbligandolo a scegliere delle risposte errate o a sviare costantemente sulle domande personali. Chissà, magari grazie al successo ottenuto dal titolo la sussidiaria degli Xbox Game Studios riprenderà tali concept con i futuri DLC che espanderanno la storia di The Outer Worlds.