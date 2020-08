The Outer Worlds: Pericolo su Gorgone, nuovo video gameplay dalla Gamescom

Nelle convulse giornate della Gamescom 2020, gli sviluppatori di Obsidian Entertainment riproiettano gli appassionati di GDR sci-fi nella dimensione di The Outer Worlds per mostrare alcune delle attività che li attendono su PC e console con l'espansione Pericolo su Gorgone.

Con il primo contenuto aggiuntivo legato alla storia della loro avventura fantascientifica, gli autori di Obsidian promettono di ampliare il perimetro ludico, narrativo e contenutistico della commedia spaziale The Outer Worlds per introdurre nuove armi e armature, delle ambientazioni inedite e delle missioni ancora più divertenti.

Come possiamo ammirare nel gameplay trailer in apertura d'articolo, gli esploratori del Sistema di Alcione dovranno recarsi sull'asteroide Gorgon per indagare sulla misteriosa origine di Adrena-Time. Sempre all'interno dell'espansione troveranno spazio anche dei vantaggi e dei malus originali che, nelle intenzioni della sussidiaria degli Xbox Game Studios, contribuiranno a rendere ancora più appassionante il titolo.

Il lancio di The Outer Worlds Pericolo su Gorgone è previsto per il 9 settembre su Xbox One, PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Nel corso dell'ultimo Xbox Games Showcase, Obsidian ha annunciato il supporto a Xbox Series X di The Outer Worlds e confermato lo sviluppo del secondo DLC, Murder of Eridanos.