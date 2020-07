The Outer Worlds: Pericolo su Gorgone, il trailer italiano del nuovo DLC

Durante l'Xbox Games Showcase del 23 luglio, Private Division ha annunciato Peril On Gorgon (Pericolo su Gorgone) il primo DLC di The Outer Worlds in arrivo a settembre.

"Peril on Gorgon aggiunge una considerevole quantità di contenuti all'universo di questo titolo famoso per il suo humor nero. La nuova avventura, dal sapore noir, trasporta i giocatori sull'asteroide Gorgon per indagare sulle misteriose origini dell'Adrena-Time. Una volta lì scoprirete nuove armi e corazze, vantaggi, difetti e la stessa libertà di scelta nell'affrontare i problemi che ha reso così godibile il gioco originale."

Peril on Gorgon richiede il gioco base per accedere ai contenuti del DLC i giocatori dovranno aver superato Monarch. Il nuovo pacchetto di espansione potrà essere scaricato dal 9 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC al prezzo di €14.99 con sconto del 10% per gli abbonati Xbox Game Pass. Peril on Gorgon sarà anche disponibile come parte del Pass Espansione in vendita a 24.99 euro, con accesso garantito ad entrambi i DLC.

The Outer Worlds ha riscosso un buon successo di pubblico e critica vendendo oltre due milioni di copie e dominando le classifiche di Xbox Game Pass per un lungo periodo dopo il lancio.