The Outer Worlds Pericolo Su Gorgone: come avviare e iniziare il DLC

L’ultimo dlc DLC The Outer Worlds è finalmente disponibile, e i giocatori sono pronti ad intraprendere la nuova avventura spaziale su Gorgone. Se avete difficoltà ad accedere a questa nuova espansione, in questa guida risolveremo tutti i vostri problemi.

La prima e più importante cosa da sapere è che, a differenza di quanto accade nella maggior parte dei casi, potrete accedere al DLC Pericolo su Gorgone solamente se NON avete ancora completato l’avventura principale. Questo perché, una volta raggiunto Tartaro, nella parte finale del gioco, resterete invischiati in una serie di missioni senza la possibilità di interromperle o andarvene; di conseguenza, non sarete in grado di tornare indietro per dedicarvi al nuovo DLC Peril on Gorgon.



Nel caso in cui aveste già raggiunto questa fase finale del gioco, e vogliate comunque accedere all'espansione, abbiamo purtroppo cattive notizie: dovrete infatti caricare un salvataggio precedente, oppure ancora iniziare una nuova partita. Una volta soddisfatto il requisito precedente, ecco la sequenza di operazioni che dovrete fare per poter cominciare la vostra avventura su Gorgone:

Come prima cosa, dovrete completare la missione Radio Free Monarch, che si svolge più o meno a metà della storia principale. Se per qualche motivo non vi ricordaste se l’avete completata oppure no, vi basterà controllare i membri della vostra squadra: se Nyoka è uno dei vostri compagni, allora potete passare senza problemi alla fase successiva; in caso contrario, dovrete prima completare la missione sopracitata.

Salite a bordo della vostra Inaffidabile, e selezionate una destinazione qualsiasi verso cui viaggiare all’interno del sistema di Alcione: così facendo verrete intercettati da un uomo, che si presenterà come una sorta di corriere interplanetario e vi consegnerà un pacco. Per proseguire con l’avventura accettate la consegna e aprite il pacco che vi sarà stato dato.

All’interno del pacco troverete un braccio, strappato al suo proprietario e consegnato direttamente sulla vostra nave: a questo punto inizierete ad investigare insieme ai vostri compagni, che vi suggeriranno di cercare le risposte alle vostre domande su Gorgone.

Vi ricordiamo che nel corso del 2021 uscirà anche un secondo DLC per il gioco, intitolato Assassinio Su Eridanos.