The Outer Worlds: tutte le possibilità offerte dal gioco nel nuovo trailer di lancio

Manca ormai solo una settimana al debutto di The Outer Worlds e, per tenere alta l'attenzione dei fan, Obsidian ha appena pubblicato il nuovo trailer di lancio del suo gioco di ruolo in prima persona.

Oltre a mostraci un po' d'azione, il filmato in questione pone l'accento sulla grande libertà concessa al giocatore, il quale potrà nel corso dell'avventura decidere come rapportarsi con gli altri personaggi. Potremo ad esempio comportarci da eroi oppure da perfidi villain seminando morte e distruzione lungo il nostro cammino. Anche il combat system garantirà una vasta gamma di possibilità, consentendo all'utente di decidere ad esempio se perfezionare le proprie abilità con gli strumenti contundenti, con le armi corpo a corpo o con le lame per un'azione furtiva.

Prima di lasciarvi al trailer di lancio, vi ricordiamo che The Outer Worlds arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 25 ottobre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Va precisato inoltre che chiunque disponga di un abbonamento attivo al servizio Xbox Game Pass può già procedere al preload su PC e Xbox One e potrà giocarci senza costi aggiuntivi sin dal day one.

Avete già letto i requisiti di sistema di The Outer Worlds? Di recente gli sviluppatori hanno chiarito la questione sui miglioramenti della versione PS4 Pro di The Outer Worlds.