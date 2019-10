The Outer Worlds sarà potenziato su Xbox One X, ma non su PS4 Pro

The Outher Worlds, il nuovo RPG di Obsidian atteso tra poche settimane, curiosamente non sarà ottimizzato per PS4 Pro, mentre riceverà una versione "potenziata" su Xbox One X, che supporterà anche il 4K. Ne ha parlato un portavoce del publisher Private Division, che ha confermato "4K su Xbox One, nessun potenziamento per PS4 Pro".

Si tratta di una mossa piuttosto a sorpresa, dato che generalmente quando un gioco ottiene una versione potenziata, questa viene diffusa poi per entrambe le console.

Obsidian, conosciuta prevalentemente per il suo lavoro su Fallout: New Vegas, è stata acquistata da Microsoft e fa parte degli Xbox Game Studios, 15 studi di sviluppatori che includono tra gli altri anche Ninja Theory, Undead Labs e anche Compulsion Games, gli autori di We Happy Few, che è uno dei pochi esempi di altri giochi in cui il 4K è supportato su Xbox One X, ma su PS4 Pro gira a "soli" 1080p.

The Outer Worlds sarà un RPG in prima persona ambientato nel futuro, in cui le decisioni del giocatore avranno un impatto decisivo sulla storia. L'ambientazione sci-fi, le armi e le strane creature che ne popolano il mondo di gioco, fanno sì che sarà un titolo da tenere d'occhio. In attesa dell'uscita prevista per il 25 Ottobre, date un'occhiata alla nostra anteprima di The Outer Worlds. Per approfondire, sul nostro sito trovate anche i primi 20 minuti di gameplay di The Outer Worlds.