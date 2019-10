The Outer Worlds: il preload è disponibile su Xbox One e PC, svelato il peso del gioco

Gli sviluppatori di Obsidian Entertainment e i vertici della divisione Xbox di Microsoft rendono finalmente disponibile il preload di The Outer Worlds su PC e Xbox One, svelando così lo spazio richiesto su hard disk per effettuare l'installazione del prossimo, atteso GDR sci-fi degli autori di Fallout New Vegas.

In base alle informazioni condivise dalla casa di Redmond e dalla sussidiaria californiana degli Xbox Game Studios, chi vorrà esplorare l'universo alieno di The Outer Worlds dovrà riservare precisamente 36,78 GB di spazio sul proprio disco rigido, con dimensioni che non dovrebbero discostarsi di molto da quelle necessarie per l'installazione della versione PlayStation 4. Tale dato risulta essere ben inferiore ai 150 GB di Red Dead Redemption 2 su PC e ai 175 GB di spazio minimo richiesto dai requisiti PC di Call of Duty Modern Warfare.

Il lancio di The Outer Worlds è previsto per il 25 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4, mentre per quanto riguarda la versione Nintendo Switch siamo ancora in attesa dell'annuncio della data di uscita da parte degli sviluppatori che si stanno occupando del porting, ossia Virtuos. Mentre aspettiamo di immergerci nelle atmosfere fantascientifiche dell'ultima avventura ruolistica di Obsidian, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di The Outer Worlds dall'E3 2019 e un approfondimento dedicato al GDR di Obsidian tra Fallout e Futurama.