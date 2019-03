The Outer Worlds si presenta in un nuovo Video Gameplay dal PAX East 2019

The Outer Worlds è il nuovo progetto videoludico di Casa Obsidian. Dopo averlo svelato al pubblico in occasione dei The Game Awards 2019, la Software House torna a mostrare il Gioco in occasione del PAX East 2019.

Durante l'evento, infatti, il Team di sviluppo è stato protagonista di un Panel, all'interno del quale è stata appunto presentata una nuova Demo Gameplay di The Outer Worlds. Con una durata di circa una ventina di minuti, il video rappresenta sicuramente un'occasione interessante per scoprire qualcosa di più su questa nuova IP. Protagonista della Demo è una specifica quest, all'interno della quale il giocatore è accompagnato da altri due personaggi, di nome Nyoka e Felix. Durante il gameplay è possibile farsi una prima idea di alcune meccaniche di gameplay e di interazione con i personaggi. Come di consueto, trovate il video direttamente in apertura alla news: Buona Visione!



Ricordiamo a Lettori e Lettrici che The Outer Worlds è attualmente atteso su Playstation 4, Xbox One e PC. In quest'ultima versione, il Gioco sarà esclusiva di Epic Game Store. Obsidian non ha ad oggi ancora indicato una data di pubblicazione precisa, ma il Team di Sviluppo ha fornito alcune interessanti dettagli sul gameplay, tra i quali figurano alcune informazioni sulla libertà di scelta in The Outer Worlds.