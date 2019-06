Outer Wilds promosso a pieni voti da EDGE, Judgement e RAGE 2 appena sufficienti

Buone notizie per chi attende con particolare trepidazione l'arrivo di Outer Wilds, il nuovo indie action-adventure sviluppato da Mobius Digital.

La rivista britannica EDGE, nota per i suoi giudizi severi e impietosi, ha premiato Outer Wilds con un sonoro 9.

Inoltre, sono stati assegnati anche i voti a giochi come Judgement, RAGE 2, Observation, Team Sonic Racing e altri ancora. Vi riportiamo di seguito l'elenco completo dei titoli affiancati dalle rispettive valutazioni numeriche:

Judgment - 6

Observation - 8

Rage 2 - 6

Void Bastards - 8

Team Sonic Racing - 6

Outer Wilds - 9

Blood and Truth - 8

Astrologaster - 8

Shakedown Hawaii - 7

Se Observation, Blood & Truth, Astologaster e Void Bastards hanno quindi saputo farsi valere in sede di recensione, altre produzioni come Judgment, Team Sonic Racing e RAGE 2 si sono invece dovute accontentare di una semplice sufficienza. Noi di Everyeye.it ci siamo dimostrati più clementi in particolar modo con Judgement, il nuovo titolo sviluppato dal team Yakuza di cui potete leggere la nostra Recensione a cura di Giuseppe Carrabba.