The Outer Worlds tra i protagonisti della nuova puntata di Inside Xbox

Mercoledì a mezzanotte (ora italiana) Major Nelson condurrà una nuova puntata di Inside Xbox, tra le tante novità ci sarà spazio anche per The Outer Worlds, come confermato sui canali social di Xbox.

La lineup preannunciata da Major Nelson cita novità su Project xCloud, sull'X019 di Londra (in programma a novembre), i nuovi giochi Xbox Game Pass, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint (con una intervista a Jon Bernthal, attore noto per i suoi ruoli in The Walking Dead e Netflix The Punisher) e ancora update su The Outer Worlds, Code Vein, DayZ, Hitman 2 e Afterparty.

Non è chiaro cosa vedremo esattamente durante la trasmissione ma con ogni probabilità Obsidian presenterà un nuovo trailer del gioco in vista del lancio ormai sempre più vicino. The Outer Worlds sarà disponibile dal 25 ottobre su Xbox One, PC e PlayStation 4, in seguito anche su Nintendo Switch, tutti gli abbonati Game Pass e Game Pass Ultimate potranno giocare gratis sin dal day one.

Recentemente GameInformer USA ha mostrato ben 40 minuti di gameplay di The Outer Worlds, confermando i feedback positivi già emersi nelle precedenti presentazioni.