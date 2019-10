The Outer Worlds, ecco quando verranno pubblicate le prime recensioni

The Outer Worlds si preannuncia come uno dei giochi più interessanti di quest'affollata, ultima parte dell'anno. All'uscita manca meno di una settimana, ma quando potremo finalmente leggere le recensioni? Ce lo ha svelato OpenCritic!

Il noto aggregatore di recensioni ha avviato un conto alla rovescia sulla pagina del gioco sul suo sito ufficiale, che scade esattamente tra tre giorni, due ore e 30 minuti... in parole più semplici, le prime recensioni di The Outer Worlds sono attese per le ore 15:00 di martedì 22 ottobre, tre giorni prima del lancio ufficiale fissato per venerdì 25 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Ciò significa che i redattori di tutto il mondo stanno esplorando la colonia di Halcyon, alla scoperta delle innumerevoli possibilità offerte dall'impianto RPG imbastito a Irvine, già da qualche giorno. La pubblicazione anticipata delle recensioni permetterà inoltre ai giocatori di valutare con tutta calma le opinioni dei loro siti preferiti per decidere se acquistare o meno il titolo al lancio.

Ne approfittiamo per ricordarvi che The Outer Worlds verrà immediatamente incluso nel catalogo di Xbox Game Pass per Xbox One e PC. Nell'attesa, vi consigliamo di riscoprire la storia di Obsidiant Entertaiment nel nostro Video Speciale.