The Outer Worlds Spacer's Choice Edition è pieno di bug, Obsidian si scusa

The Outer Worlds Spacer's Choice Edition è pieno di problemi e Obsidian è intervenuta sul Subreddit del gioco con un messaggio che vuole chiarire la situazione e invitare i giocatori a segnalare bug e altre problematiche al supporto tecnico.

Questa edizione del gioco include tutti i DLC oltre ad alcune novità come il meteo dinamico, tempi di caricamenti ottimizzazioni e illuminazione migliorata ed è disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Purtroppo però le performance, sopratutto su PC, sembrano essere particolarmente traballanti e Obsidian si scusa per questo:

"Siamo consapevoli che alcuni di voi abbiano riscontrato problemi di prestazioni con The Outer Worlds Spacer's Choice Edition e ci scusiamo. Capiamo quanto sia frustrante, il nostro team sta lavorando per poter pubblicare una patch il prima possibile, vi aggiorneremo non appena avremo maggiori dettagli. Se riscontrate altri bug o problemi contattate il supporto tecnico di Private Division."

The Outer Worlds Spacer's Choice Edition è stato inondato di recensioni negative su Steam proprio a causa dei problemi che affliggono questa versione, non sembra andare tanto meglio però su PS5 e Xbox Series X/S. The Outer Worlds ha venduto oltre quattro milioni di copie e un seguito è attualmente in produzione negli studi di Obsidian e Microsoft Gaming.