The Outer Worlds Spacer's Choice Edition è un disastro su PC: parte il review bombing

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition "è ottimizzato per l'hardware più recente ed è la versione migliore in assoluto di The Outer Worlds". Scrivono così i ragazzi di Obsidian Entertainment nella descrizione ufficiale della nuova edizione del GDR. Per quale motivo, allora, sta subendo un "bombardamento" di recensioni negative su Steam?

Già le premesse non erano delle migliori. Tanto per cominciare, la Spacer's Choice Edition non viene offerta gratuitamente agli acquirenti del gioco originale, bensì a pagamento. È disponibile un unico percorso di upgrade, che richiede un esborso di 9,99 euro solamente per coloro che posseggono sia la versione base di The Outer Worlds, sia i due DLC Pericolo su Gorgone e Assassinio su Eridano. Come se non bastasse, i salvataggi della versione originale non possono essere importati nella Spacer's Choice Edition, dunque i giocatori di lunga data che scelgono di dare una chance alla nuova release sono costretti a ricominciare d'accapo l'avventura.

La copiosa pioggia di recensioni negative, in ogni caso, è prevalentemente alimentata dai grossi problemi alle performance. L'upgrade tecnico ha senz'altro abbellito la colonia di Halcyon, ma il prezzo in termini di fluidità è stato più elevato del dovuto. Allo stato attuale The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition non riesce a mantenere un framerate di 30fps neppure su un sistema di fascia alta provvisto di una CPU Intel Core i7-12700K, una GPU NVIDIA RTX 4090 e 32GB di RAM. Come se non bastasse sono stati segnalati anche altri problemi come stuttering e flickering alle texture.

I giocatori (quelli che non hanno già richiesto il rimborso) sono ora in attesa di un intervento da parte di Obsedian Entertainment, che ci auguriamo arrivi quanto prima. Intanto, sulla pagina Steam di The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition campeggia una ben poco lusinghiera valutazione "Molto negativa".