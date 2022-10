The Outer Worlds Spacer's Choice Edition: nuova edizione dell'RPG classificata in Taiwan

A quasi tre anni dal lancio e con il seguito tutt'ora in via di sviluppo presso gli studi di Obsidian Entertainment, sembra che The Outer Worlds stia preparando il suo ritorno con una nuova versione classificata dalla rating board di Taiwan.

The Outer Worlds Spacer's Choice Edition è il nome con cui è stata registrata la nuova edizione dell'RPG Sci-Fi di Obsidian. Stando alle poche informazioni disponibili sulla pagina della rating board taiwanese (ora completamente rimossa), il gioco è destinato a tornare su PC e console current gen.

Pubblicato da Private Division, The Outer Worlds è stato lanciato su PS4, Xbox One e PC a ottobre 2019, prima di arrivare su Switch a giugno 2020. Da allora ha ricevuto le due espansioni narrative Peril on Gorgon nel 2020 e Murder on Eridanos durante lo scorso anno. È altamente probabile che questa nuova versione del gioco - dovesse essere confermata - includerà nel pacchetto contenutistico entrambi i DLC. Per ulteriori approfondimenti sulla commedia spaziale di Obsidian, vi consigliamo di recuperare la nostra Recensione di The Outer Worlds.

Obsidian continua parallelamente a lavorare su diversi altri progetti, escludendo il seguito di The Outer World e questa possibile riedizione del primo episodio. Lo sviluppatore facente parte degli Xbox Game Studios è parallelamente impegnata su Avowed, un nuovo RPG di stampo fantasy altamente atteso dai giocatori, e Pentiment, un peculiare titolo un thriller medievale ambientato nella Germania del 1510.