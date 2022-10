The Outer Worlds Spacer's Choice Edition: un leak svela la box art della nuova edizione

Nonostante Obsidian Entertainment non abbia ancora fatto alcun annuncio ufficiale in merito, l'arrivo di The Outer Worlds Spacer's Choice Edition sembra essere sempre più vicino, come testimonia anche la recente classificazione dell'ESRB.

All'interno della precedente classificazione registrata dalla rating board taiwanese è stata scovata la box art della nuova edizione dell'RPG Sci-Fi di Obsidian. Come potete osservare seguendo questo collegamento, The Outer Worlds è pronto a tornare con la Spacer's Choice Edition in salsa next-gen per console PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Al momento non è chiaro se il gioco verrà aggiornato anche su PC e Nintendo Switch per accogliere le possibili novità, che si parli di aggiunte tecniche e/o contenutistiche. Con tutta probabilità, comunque, possiamo aspettarci l'inclusione dei DLC Pericolo su Gorgone e Assassinio su Eridano, che hanno fatto parte del supporto post-lancio del gioco.

Al momento non possiamo fare altro che attendere un intervento ufficiale da parte di Obsidian Entertainment, il quale potrebbe non tardare ad arrivare considerando la mole di informazioni e indizi che stanno trapelando in rete da ormai un po' di tempo.

Nell'attesa di ricevere novità in merito alla Spacer's Choice Edition, nonché sul sequel in via di sviluppo presso lo studio di Microsoft, vi rimandiamo alla nostra Recensione di The Outer Worlds per ulteriori approfondimenti sul ruolistico fantascientifico.