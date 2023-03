The Outer Worlds Spacer's Choice Edition: patch 1.1 risolve bug e prestazioni mediocri

Obisidian Entertainment ha recentemente pubblicato The Outer Worlds Spacer's Choice Edition, una nuova versione dell'RPG Sci-Fi in cui la software house ha incluso tutti i DLC distribuiti ad oggi e con cui ha aggiornato il comparto grafico e contenutistico del gioco. Tuttavia, non tutto è andato come previsto.

Come vi abbiamo già riportato, The Outer Worlds Spacer's Choice Edition si è rivelato un disastro sul profilo tecnico, in particolar modo su PC dove il titolo ha ricevuto una valanga di valutazioni negative da parte dell'utenza. Proprio come promesso, però, Obsidian si è affrettata a lanciare una patch che potesse arginare i problemi che hanno afflitto al lancio questa nuova versione dell'apprezzato titolo.

All'interno del changelog della patch 1.1 pubblicato dal team di sviluppo, ci viene confermato che le prestazioni di The Outer Worlds Spacer's Choice Edition sono state migliorate in vari modi sia su PC che su console PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il titolo ha poi ricevuto altre correzioni per cui presenterà una maggiore stabilità, casi minori di crush e un numero più ristretto di bug. Da segnalare inoltre la "risoluzione dinamica aggiornata su PC" e "la risoluzione delle texture migliorata su Xbox Series S".

Nel frattempo, Obsidian prosegue i lavori su The Outer Worlds 2, attualmente nel pieno del suo sviluppo.