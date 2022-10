The Outer Worlds Spacer's Choice Edition: l'uscita è sempre più vicina?

Dopo essere stato avvistato a Taiwan nelle scorse settimane, The Outer Worlds Spacer's Choice Edition ha fatto la sua comparsa anche nel database ESRB, di fatto confermando ulteriormente l'esistenza di questa riedizione del gioco Obsidian.

The Outer Worlds Spacer's Choice Edition è una riedizione PS5, Xbox Series X/S e PC, queste le piattaforme citate sul sito dell'Entertainment Software Rating Board, Obsidian e Microsoft non hanno ancora annunciato nulla ma è facile pensare che la Spacer's Choice Edition sia un pacchetto contenente la versione aggiornata del gioco e i due DLC Pericolo su Gorgone e Assassinio su Eridano, usciti come parte del supporto post lancio.

Non è chiaro se l'aggiornamento verrà distribuito gratuitamente anche ai possessori del gioco originale su PS4 e Xbox One, al momento come detto Obsidian e Microsoft non hanno confermato l'esistenza di The Outer Worlds Spacer's Choice Edition e dunque non ci resta che attendere per saperne di più anche per scoprire la data di uscita e il prezzo.

Sappiamo che Obsidian sta lavorando a The Outer Worlds 2, The Outer Worlds ha venduto oltre quattro milioni di copie riscuotendo dunque un buon successo commerciale, al quale si unisce la ricezione positiva da parte della critica, per una delle nuove IP più interessanti degli ultimi anni.