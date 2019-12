The Outer Worlds, la storia sarà espansa tramite DLC: la conferma da Obsidian!

Nel corso del mese di ottobre, è approdato sul mercato The Outer Worlds, nuovo GDR dall'ambientazione sci-fi sviluppato dal team di Obsidian. Accolto con favore da critica e pubblico, il gioco ha ottenuto diverse candidature ai Game Awards, tra cui quella a Gioco dell'Anno.

In seguito allo svolgimento dello show condotto da Geoff Keighley e il contestuale annuncio di tutti i giochi vincitori, la software house ha voluto indirizzare un messaggio ai propri fan. Pubblicato dal Social Media Manager del team sul forum ufficiale di Obsidian, al suo interno possiamo leggere: "A tutti coloro che hanno votato per noi ai Game Awards, siete tutti fantastici e vi siamo profondamente grati per il vostro supporto. L'accoglienza di The Outer Worlds è stata incredibile, è anche solo aver ricevuto delle nomination significa molto. Tuttavia, - si aggiunge - il viaggio non è ancora finito in quanto siamo lieti di annunciare che che espanderemo la storia tramite DLC il prossimo anno!"



Nel post pubblicato dal team di sviluppo non sono state condivise ulteriori informazioni, ma è stato reso noto che dettagli in merito saranno condivisi in un secondo momento. Siete felici di questo annuncio? Approfittiamo della notizia per ricordare a tutti i giocatori in viaggio attraverso il Sistema di Alcione che, nel corso del mese di novembre, è stata pubblicata un'attesa patch di The Outer Worlds. Quest'ultima ha introdotto la possibilità di modificare le dimensioni dei caratteri nei sottotitoli.