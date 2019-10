The Outer Worlds è il successore spirituale di Fallout New Vegas, parola di Obsidian

Dopo aver discusso della nuova vita di Obsidian come parte degli Xbox Game Studios, il Senior Designer di The Outer Worlds Brian Hines ha parlato in una recente intervista anche del rapporto tra il gioco e Fallout New Vegas, titolo sviluppato proprio da Obsidian e uscito nel 2010, acclamato da pubblico e critica.

Hines non ha dubbi nell'affermare che "The Outer Worlds è il successore spirituale di Fallout New Vegas, considerando che al gioco hanno lavorato anche i due creatori della saga di Fallout, Tim Cain e Leonard Boyarsky, al lavoro anche su una nuova IP." Il Senior Designer riconosce al team di sviluppo la capacità di aver creato un mondo affascinante e pieno di misteri, con una storia dalle tinte oscure che ben si amalgama con l'atmosfera di The Outer Worlds.

Il nuovo gioco di Obsidian uscirà la prossima settimana e sarà disponibile dal 25 ottobre su PC, Xbox One (anche su Xbox Game Pass al lancio) e PlayStation 4 mentre la versione Nintendo Switch è attesa per il 2020. Recentemente il publisher Private Division (accordo già in essere prima dell'acquisizione da parte di Microsoft) ha confermato che The Outer Worlds sarà ottimizzato per Xbox One X e PS4 PRO, smentendo i rumor che volevano il gioco ottimizzato solamente per la piattaforma Mid Gen di Microsoft.