The Outer Worlds: gli sviluppatori di Obsidian rendono omaggio a D&D nei titoli di coda

Le sorprese ad Alcione di certo non mancano ma chi lo avrebbe mai detto di trovare un tributo a Dungeons & Dragons una volta finito il viaggio di The Outer Worlds? Pare infatti che nella lunga lista di nomi elencata nei crediti finali del gioco compaiano alcuni personaggi del famoso gioco di ruolo cartaceo.

The Outer Worlds è uscito da poco più di una settimana ed è stato accolto con un plauso da parte di critica e pubblico, tanto che per alcuni Obsidian si è riavvicinata ai fasti di Fallout: New Vegas. I colleghi di Polygon hanno attirato l'attenzione su una sezione dei crediti finali del gioco che recita "John Cotto's 5e campaign - Happily Ever After?", seguita da una serie di personaggi tra cui warlock, ranger, monaci e bardi, con tanto di livelli raggiunti. Pare infatti che i ragazzi di Obsidian siano grandi appassionati di Dungeons & Dragons e che durante lo sviluppo di The Outer Worlds abbiano affrontato più di un'avventura armati di penna e dadi. Molti dei loro personaggi non ce l'hanno fatta, forse a causa del Dungeon Master John Cotto, che ha raggiunto lo studio nel 2016. Un modo simpatico per rendere omaggio alla passione per uno dei gdr cartacei più famosi di tutti i tempi.

Ne approfittiamo per ricordarvi che potete leggere la recensione di The Outer Worlds sulle nostre pagine. Un giocatore ha divorato i mondi di Alcione in una speedrun di mezz'ora!