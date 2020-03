The Outer Worlds su Switch sarà su cartuccia: annunciata la nuova data di uscita

Dopo il posticipo di The Outer Worlds su Switch per l'emergenza Coronavirus, il publisher Private Division fissa la nuova data di uscita del GDR sci-fi sviluppato da Obsidian Entertainment e trasposto sulla console ibrida di Nintendo dall'esperto team di Virtuos.

Con l'ultimo messaggio pubblicato sulle pagine del sito ufficiale di The Outer Worlds apprendiamo infatti che la commedia spaziale di Obsidian arriverà su Switch il prossimo 5 giugno 2020, esattamente due mesi dopo la data di lancio annunciata originariamente da Private Division. Ma non è tutto.

A differenza di quanto ipotizzato in precedenza, infatti, la versione retail del titolo sarà proposta su cartuccia, ma con la necessità di scaricare una patch "day one" dal peso approssimativo di 6 GB. La patch in questione contribuirà a ottimizzare il gameplay e a migliorare l'opera dal punto di vista squisitamente grafico attraverso l'aggiunta di texture ad alta definizione. Quanto all'offerta ludica e narrativa, sulla console ibrida della casa di Kyoto avremo a disposizione tutti i contenuti delle edizioni già disponibili da fine ottobre su PC, PS4 e Xbox One.

Sulle pagine di Everyeye.it trovate delle immagini tratte dalla versione Switch di The Outer Worlds. Se invece volete approfondire la conoscenza di questo titolo, candidato a diversi premi Game of the Year nelle manifestazioni di settore dello scorso anno, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Outer Worlds.