The Outer Worlds, teaser di Obsidian: la prima espansione sarà svelata all'evento Xbox?

Premuratisi di far sbarcare The Outer Worlds su Switch con il contributo di Private Division, i ragazzi di Obsidian pianificano il futuro pubblicando un teaser che preannuncia l'arrivo di importanti novità per la loro brillante commedia spaziale.

A riportarci idealmente tra i bizzarri mondi del Sistema di Alcione ci pensano gli stessi sviluppatori della sussidiaria degli Xbox Game Studios con un'immagine teaser che conferma l'arrivo imminente di un "Messaggio Speciale" da parte di Spacer's Choice, la fittizia corporazione che ha approntato la colonizzazione del lontano sistema planetario che fa da sfondo alle avventure dell'eroe di The Outer Worlds.

La software house californiana preannuncia così l'arrivo di sorprese interessanti per gli appassionati di questa nuova proprietà intellettuale che si rifà alle opere di fantascienza della prima metà del '900 e all'esperienza maturata da Obsidian con Fallout New Vegas.

Negli scorsi mesi, gli stessi autori statunitensi hanno confermato la loro volontà di espandere l'esperienza narrativa e contenutistica di The Outer Worlds con DLC sulla storia. Pur senza fornire ulteriori indicazioni sulle tempistiche di questo reveal, tutto ci porta a guardare all'evento Xbox del 23 luglio (e al relativo pre-show) come al momento ideale per l'annuncio della prima espansione dell'action GDR di Obsidian per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra recensione di The Outer Worlds curata da Giuseppe Arace.