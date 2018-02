The Outer Worlds è il titolo del nuovo gioco di Obsidian?

Sappiamo cheè attualmente al lavoro su un nuovo gioco di ruolo ancora avvolto nel mistero: tramite il forum della compagnia emergono però alcuni rumor sulla natura del progetto, voci di corridoio non confermate però dagli sviluppatori.

Seecondo quanto riportato, Obisidian avrebbe registrato recentemente il marchio The Outer Worlds, lgato a videogiochi, app, softwaree per computer, giochi di carte collezionabili e giochi di società. Il gioco in questione potrebbe essere basato sul romanzo The Outer Worlds Book One of the Epherian Chronicles, racconto Sci-Fi incentrato su una grande invasione aliena e sul tentativo degli uomini di scacciare gli invasori.

Non è escluso che il gioco possa non essere legato al volume, l'unica certezza al momento è la registrazione del trademark The Outer Worlds da parte di Obisidian Entertainment.