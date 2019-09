The Outer Worlds al Tokyo Game Show: venti minuti di gameplay si mostrano in video

Il Tokyo Game Show 2019 ha accolto presso il proprio showfloor diverse produzioni, tra le quali anche l'ultima fatica dei ragazzi di Obsidian Entertainment.

La software house ha infatti portato una demo di The Outer Worlds alla fiera nipponica, consentendo al pubblico di dare un'ulteriore sguardo al titolo, il cui approdo sul mercato è ormai piuttosto prossimo. Direttamente dal TGS giunge dunque un video gameplay dedicato a questa nuova IP, della durata di circa una ventina di minuti. Disponibile in apertura a questa news, il filmato è purtroppo disponibile esclusivamente con testo in lingua cinese, mentre il doppiaggio selezionato è di lingua inglese. Nonostante i vincoli linguistici, il video gameplay offre comunque un'interessante panoramica su alcune delle meccaniche e degli ambienti del nuovo titolo Obsidian.



Il gioco di ruolo di ambientazione sci-fi sviluppato dal team è stato recentemente protagonista di un evento dedicato alla stampa, tenutosi presso Monaco. Nel corso del mese di agosto, il team di Everyeye ha dunque avuto modo di realizzare un provato di The Outer Worlds, tramite il quale il nostro Giuseppe Arace ha condiviso le proprie prime impressioni sulla produzione. Il gioco approderà sul mercato il prossimo 25 ottobre, data a partire dalla quale sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. In data ancora da definirsi, il GDR arriverà anche su Nintendo Switch. Questo potrebbe essere solo un primo passo per l'IP: Obsidian non ha infatti escluso la possibilità che The Outer Worlds diventi una serie.