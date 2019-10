The Outer Worlds: dove trovare e come sbloccare tutti i Compagni

In The Outer Worlds è possibile reclutare 6 compagni di viaggio: Vicar Max, SAM, Parvati, Felix, Ellie e Nyoka. In questa mini-guida vi mostriamo dove trovarli e come sbloccarli tutti nel corso dell'avventura.

Sbloccando ogni personaggio sarete in grado di approfondire la sua storia, con la possibilità di partecipare a missioni esclusive e ottenere nuove ricompense. Vediamo come reclutare tutti i compagni di viaggio di The Outer Worlds.

Come e dove sbloccare Vicar Max

Incontrerete Vicar Max nella chiesa che si trova nella parte più orientale di Edgewater.

Accettate la sua richiesta di cercare un libro nelle terre selvagge e, una volta trovato, accoglietelo nel vostro equipaggio.

Come e dove sbloccare SAM

Recatevi sul ponte superiore di The Unreliable per trovare il SAM disattivato. Una volta ispezionato, andate alla fabbrica di Roseway per trovare la parte mancante del robot e attivarlo.

Come e dove sbloccare Parvati

Progredite nella storia principale di The Outer Worlds fino a incontrare Reed Tobson a Edgewater. Quando vi avventurerete nella sua ricerca nella centrale geotermica, accettate la richiesta di Parvati di accompagnarvi.

Come e dove sbloccare Felix

Una volta sbarcati a Groundbreaker, vedrete Felix che litiga. Risolvete il conflitto prendendo la sua parte e, tornando alla vostra nave dopo aver parlato con Udom Bedford, troverai Felix che vuole unirsi al vostro equipaggio.

Come e dove sbloccare Ellie

Su Groundbreaker, completate la Companion Quest nella sezione medica della nave. Risolvete la missione pacificamente corrompendo Udom Bedford con 2175 bit, così facendo Ellie chiederà di unirsi al vostro equipaggio.

Come e dove sbloccare Nyoka

Su Monarch, completa la missione "Pillole della Passione" ottenendo medicine dal dispensario MSI e, come parte della storia principale, Nyoka si unirà al vostro equipaggio.

Se vi trovate ancora nelle prime fasi dell'avventura, non dimenticate di consultare la nostra mini-guida che vi consiglia i migliori perk da sbloccare all'inizio. Per altri suggerimenti utili, vi rimandiamo alla nostra guida con trucchi e strategie per sopravvivere in The Outer Worlds.