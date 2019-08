The Outer Worlds: la video anteprima 4K del gioco Sci-Fi di Obsidian

Le alte sfere di Obsidian Entertainment hanno aperto gli spazioporti di Halcyon per consentirci di esplorare la caleidoscopica dimensione aliena di The Outer Worlds e realizzare una nuova Video Anteprima in 4K del prossimo sparatutto ruolistico plasmato dalle menti creative dietro Fallout New Vegas.

Così come ci spiega in maniera egregia Giuseppe Arace nel suo speciale su The Outer Worlds, l'ultima fatica di Obsidian spicca in un mare di produzioni più cupe ed epiche per la sua natura da commedia sci-fi.

Tutti gli elementi narrativi, ludici e artistici dell'opera concorrono infatti a costruire uno stratificato Universo popolato da personaggi e creature dotate di un proprio carattere che si sposa alla perfezione con il contesto da Frontiera western che permea l'intera opera, dalla progressione delle missioni alla peculiare foggia di architetture e piante aliene. A dispetto di una costruzione autoriale elaborata e profonda, il titolo sembra avvolto da una leggerezza disimpegnata che gli consente di smarcarsi dalla concorrenza per ritagliarsi un suo spazio di originalità.

Obsidian torna così alla carica con un progetto un po' pazzo e un po' geniale: nella mente del team, The Outer Worlds è un connubio tra Fallout e Futurama capace di dar vita ad un ibrido nel quale non vediamo l’ora di tuffarci a capofitto. Senza indugiare oltre, vi lasciamo alla nostra video anteprima e vi ricordiamo che The Outer Worlds sarà disponibile a partire dal prossimo 25 ottobre su PC, PS4 e Xbox One (scaricabile sin dal lancio tramite il Game Pass) e successivamente su Nintendo Switch.