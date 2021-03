The Outer Worlds: il video con Halcyon Helen svela l'uscita di Murder on Eridanos

Come promesso dal teaser di Murder on Eridanos, i ragazzi di Obsidian fanno felici tutti gli esploratori del sistema di Alcione con il video che annuncia la data di lancio della seconda espansione di The Outer Worlds.

L'intera esperienza di gioco e narrativa costruita dagli autori di Fallout New Vegas graviterà attorno alle operazioni da compiere per risolvere il caso dell'omicidio di Halcyon Helen, la protagonista della fittizia serie di avventure "Terrore su Monarca". Per venire a capo dell'enigma, il nostro alter-ego potrà fare affidamento su di un nuovo strumento di analisi, l'Amplificatore di Discrepanza, per evidenziare ogni possibile incongruenza temporale che emergerà nel corso dell'avventura.

La trama confezionata da Obsidian farà da apripista a una serie inedita di scenari ancor più originali ed esotici, come le isole galleggianti di Eridanos intraviste nel teaser, i lussuosi appartamenti del Grand Colonial Hotel e i pittoreschi boschetti di Rizzo. Sul fronte del gameplay, le sorprese di Murder on Eridanos non si limiteranno all'Amplificatore di Discrepanza ma andranno ad abbracciare anche l'esperienza di combattimento e ruolistica: in tal senso rientrano gli sforzi profusi dalla sussidiaria degli Xbox Game Studios per fornire agli utenti tre nuove armi scientifiche, tante aggiunte per le varianti di armi e armature già presenti nel titolo, un aumento del level cap di tre punti e numerosi vantaggi e malus unici per il personaggio.

Senza indugiare oltre, vi informiamo che l'espansione Murder on Eridanos di The Outer Worlds è prevista in uscita per il 17 marzo su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.