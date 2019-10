The Outer Worlds: Video Recensione del nuovo GDR di Obsidian

Obsidian torna con The Outer Worlds, GDR pubblicato da Private Division (etichetta di publishing del gruppo Take-Two) e disponibile dal 25 ottobre su PC, PS4 e Xbox One, in arrivo nel 2020 anche su Nintendo Switch.

Nei lunghi mesi trascorsi dall'annuncio del progetto al suo ormai prossimo lancio su PC e console, la bizzarra dimensione aliena che abbiamo intravisto nelle video anteprime e nelle immagini promozionali di The Outer Worlds hanno alimentato a dismisura le speranze degli appassionati di Fallout.

Dietro alla scintillante apparenza di questi scenari extraterrestri, però, si cela un'avventura incredibilmente profonda e capace di regalare ore ed ore di divertimento a tutti i cultori di giochi di ruolo "alla Fallout New Vegas", ossia con una componente free roaming mai fine a se stessa ma saldamente ancorata alla storia del protagonista e al solco narrativo tracciato dagli sviluppatori.

Prima di lasciarvi alla video recensione che potete ammirare in cima all'articolo, consigliamo a tutti i futuri esploratori di Halcyon di prepararsi a dovere per l'epopea interstellare che li attende su PC, PS4 e Xbox One a partire dal prossimo 25 ottobre leggendo la nostra recensione di The Outer Worlds che trovate già su queste pagine con gli omaggi del buon Giuseppe Arace.